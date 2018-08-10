Средства инвесторов будут направлены в развитие НАК "Надра Украины". Об этом говорится в документах, которые розданы правительственному комитету на заседании 9 августа, цитируют "Українські новини" издание "Наші Гроші".

На заседании комитета планируется одобрить распоряжение Кабинета Министров о замене компании "Shell" в соглашении о разделе продукции на "Yuzgas B.V." (Нидерланды). Средства, которые компания "Yuzgas BV" заплатит за 90% прав и обязанностей в ООО "Надра Юзовска" для вхождения в сделку с правительством о разделе продукции Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях, не будут перечислены в государственный бюджет, а будут направлены НАК "Надра Украины".

За 90% собственности в "Надра Юзовской" "Yuzgas B.V." обещает заплатить $40 млн (около 1,08 млрд по нынешнему обменному курсу), но гарантированно из этой суммы будет уплачено только 10%.

Как сообщают Наші Гроші, согласно договоренности Минэнерго с Минфином и Министерством юстиции, 100% гарантию выполнения обязательств "Yuzgas B.V." предоставляет энергетический холдинг "ЕРН", и эта гарантия покрывает обещанную инвестицию в $200 млн в поисковые работы. Бенефициаром холдинга был назван чех Даниэль Кржетински. В Минэнерго со ссылкой на данные журнала "Форбс" оценили его состояние в $2,6 млрд.

Как отмечают эксперты энергорынка, участие энергетического холдинга "ЕРН" (активы компании 12 млрд евро, доход 6 млрд евро в год) позитивно повлияет на инвестиционный климат Украины, пишет интернет-ресурс Нова Влада.

"Планируется добыча 6-7 млрд куб газа в год. Инвестиции несколько млрд долларов. Ежегодные поступления в бюджет - 8 млрд. грн в год", - отмечают они.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами и др. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.