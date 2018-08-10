9 серпня Харківська міська рада та компанія "Vodafone Україна" почали спільну роботу над проектом "Smart Сity UA". Меморандум про співпрацю підписали міський голова Геннадій Кернес та генеральний директор компанії Ольга Устинова.



Сторони домовилися про те, що Харків використовуватиме можливості швидкісного інтернету та інші технології "Vodafone Україна" для розвитку транспорту, адміністративних послуг, безпеки, захисту екології тощо. Харків'яни за допомогою телефону зможуть проходити адміністративні процедури, користуватися електронним розкладом громадського транспорту і оплачувати проїзд у ньому, бронювати паркування, відстежувати оформлення документів, контролювати електронні черги. Міська рада отримає такі інфраструктурні можливості: на транспорті - управління в режимі реального часу світлофорами, переходами; в енергетиці - оперативне та економне керування освітленням та джерелами альтернативної енергії; в сфері безпеки - цифрову систему моніторингу дорожнього руху та криміногенної ситуації, а також термінового оповіщення населення. Перші результати харків'яни зможуть побачити в 2020 році.



"Vodafone" працює в 80 країнах, і ми пишаємося можливістю використовувати весь накопичений в "Smart Сity" досвід на базі такого мегаполісу, як Харків, - сказала Ольга Устинова перед підписанням меморандуму. - Цифрова платформа проекту знаходиться в Німеччині і сертифікована за найвищими стандартами безпеки. Ми маємо домовленості з провідними виробниками смартфонів, і вони підтверджують перспективи пілотного проекту в Харкові", - зазначила вона.



Геннадій Кернес підкреслив, що Харків вже почав впроваджувати принципи "розумного міста".



"Зробивши перші кроки в адміністративних послугах та на транспорті, ми оцінили плюси такого підходу і хочемо пройти цей шлях повністю, як, наприклад, в Сінгапурі чи Токіо. Я дякую "Vodafone" і нашій команді, попереду багато роботи", - сказав міський голова.