Жуткие забавы: украинские дети избивают стариков перед камерой (видео) [ Редактировать ]
Аморальные "забавы" несовершеннолетних все больше шокируют украинцев.
Так, в городе Шпола Черкасской области один из школьников, после короткого диалога на камеру, ударил незнакомого пожилого мужчину. Произошедшее снимал другой ребенок.
На видео видно, что школьник в веселом настроении, сначала озирается по сторонам, убеждаясь, что рядом нет никого, кто заступится за жертву, а затем внезапно бьет кулаком в лицо ничего не подозревающего старика.
"Шпола (Черкасская область), местная молодежь нашла себе забаву. Называется "нокаут". Сил и смелости хватило только на то, чтобы "вырубить" пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше...?", - пишет "Киев Оперативный" в Facebook.
После падения старика на землю, хулиган и его второй подельник убежали. У третьего - оператора - вдруг проснулась совесть и он помог пострадавшему подняться на ноги.
А у днепровских школьников другое "развлечение" - они насилуют собак и закапывают заживо.
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