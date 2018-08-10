Аморальные "забавы" несовершеннолетних все больше шокируют украинцев.

Так, в городе Шпола Черкасской области один из школьников, после короткого диалога на камеру, ударил незнакомого пожилого мужчину. Произошедшее снимал другой ребенок.

На видео видно, что школьник в веселом настроении, сначала озирается по сторонам, убеждаясь, что рядом нет никого, кто заступится за жертву, а затем внезапно бьет кулаком в лицо ничего не подозревающего старика.

"Шпола (Черкасская область), местная молодежь нашла себе забаву. Называется "нокаут". Сил и смелости хватило только на то, чтобы "вырубить" пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше...?", - пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

После падения старика на землю, хулиган и его второй подельник убежали. У третьего - оператора - вдруг проснулась совесть и он помог пострадавшему подняться на ноги.

А у днепровских школьников другое "развлечение" - они насилуют собак и закапывают заживо.