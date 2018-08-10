Курс доллара в обменниках 10 августа устремился вверх [ Редактировать ]
10 августа, средний курс покупки наличного доллара в пунктах обмена украинских банков снова вырос - на 12,53 копейки до 27,076 гривны.
При этом средний курс продажи американской валюты вырос на 14,97 копейки - до 27,4407 гривны. Максимальный курс покупки составил 27,21 гривны, минимальный курс продажи - 27,33 гривны, сообщает "Лiга.Финансы".
Средний курс покупки евро упал на 18,17 копейки и составляет 30,9273 гривны, средний курс продажи упал на 10,23 копейки до 31,667 гривны. Продать евро дороже можно за 31,28 гривны, купить дешевле - за 31,47 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 копейки и составляет 3,708 гривны за 10 российских рублей., аредний курс продажи упал на 3,6 коп и составляет 4,225 гривны.
Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,01 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,05 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют на 10 августа. "Лiга.Финансы"
Примечательно, что Национальный банк Украины на 10 августа понизил курс гривны почти на 15 копеек – до 27,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.
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