Доллар в обменниках снова подорожал. Илл.: kurs.if.ua

10 августа, средний курс покупки наличного доллара в пунктах обмена украинских банков снова вырос - на 12,53 копейки до 27,076 гривны.

При этом средний курс продажи американской валюты вырос на 14,97 копейки - до 27,4407 гривны. Максимальный курс покупки составил 27,21 гривны, минимальный курс продажи - 27,33 гривны, сообщает "Лiга.Финансы".

Средний курс покупки евро упал на 18,17 копейки и составляет 30,9273 гривны, средний курс продажи упал на 10,23 копейки до 31,667 гривны. Продать евро дороже можно за 31,28 гривны, купить дешевле - за 31,47 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 копейки и составляет 3,708 гривны за 10 российских рублей., аредний курс продажи упал на 3,6 коп и составляет 4,225 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,01 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,05 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют на 10 августа. "Лiга.Финансы"

Примечательно, что Национальный банк Украины на 10 августа понизил курс гривны почти на 15 копеек – до 27,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.