Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018".

Рассказывая об участниках, организаторы конкурса не комментируют скандал вокруг роли Беляевой в жизни семьи Ани Лорак, но указывают ее личные данные, а также хобби и интересы, сообщает ТаблоID.

Сообщается, что Беляевой 26 лет, ее рост 170 сантиметров. А наибольшее влияние на формирование личности конкурсантки имела книга Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года".

В своем Instagram на вопрос о любви в ее жизни Яна ответила: "Любовь - самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное - любовь к своим родным и близким".

Кроме того, Беляева уверяет, что активно помогает приютам для животных.

Яна примет участие в финале "Мисс Украина Вселенная-2018" 14-го августа.

Яна Беляева будет представлять родной город Киев на конкурсе красоты. Фото: "Инстаграм"

Неизвестно, помешает ли ей скандал одержать победу, ведь, она уже не выдержала "травли" со стороны поклонников Ани Лорак.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.