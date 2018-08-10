Подруга мужа Ани Лорак борется за звание красивейшей украинки [ Редактировать ]
Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018".
Рассказывая об участниках, организаторы конкурса не комментируют скандал вокруг роли Беляевой в жизни семьи Ани Лорак, но указывают ее личные данные, а также хобби и интересы, сообщает ТаблоID.
Сообщается, что Беляевой 26 лет, ее рост 170 сантиметров. А наибольшее влияние на формирование личности конкурсантки имела книга Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года".
В своем Instagram на вопрос о любви в ее жизни Яна ответила: "Любовь - самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное - любовь к своим родным и близким".
Кроме того, Беляева уверяет, что активно помогает приютам для животных.
Яна примет участие в финале "Мисс Украина Вселенная-2018" 14-го августа.
Яна Беляева будет представлять родной город Киев на конкурсе красоты. Фото: "Инстаграм"
Неизвестно, помешает ли ей скандал одержать победу, ведь, она уже не выдержала "травли" со стороны поклонников Ани Лорак.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.
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