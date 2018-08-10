Популярная певица Ани Лорак впервые после семейного скандала дала концерт и заплакала прямо на сцене.

Артистка выступила в российском городе Геленджик в рамках шоу "Дива". Ранее поклонники певицы отмечали, что она уверенно держалась на сцене, но все же после одной из песен она заплакала.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 10 Авг 2018 в 2:48 PDT

Видео из концерта опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Неизвестно, помешает ли ей скандал одержать победу, ведь, она уже не выдержала "травли" со стороны поклонников Ани Лорак.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.