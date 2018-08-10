Ани Лорак расплакалась во время концерта (видео) [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак впервые после семейного скандала дала концерт и заплакала прямо на сцене.
Артистка выступила в российском городе Геленджик в рамках шоу "Дива". Ранее поклонники певицы отмечали, что она уверенно держалась на сцене, но все же после одной из песен она заплакала.
Видео из концерта опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
Неизвестно, помешает ли ей скандал одержать победу, ведь, она уже не выдержала "травли" со стороны поклонников Ани Лорак.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.
по теме
Крупнейший звездопад 2018 года: как загадать желание
Звездопад - отличная возможность загадать желания. Ведь говорят, что они действительно сбываются.
Крупнейший звездопад 2018 года: когда наблюдать уникальное явление
С 11 по 13 августа можно будет наблюдать крупнейший звездопад 2018 года
Регина Тодоренко беременна: певица показала округлившийся животик (фото)
Певица и ведущая Регина Тодоренко, о беременности которой ходило немало слухов, поделилась в своем Instagram фото
Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в купальнике (фото)
Солистка украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева впечатлила поклонников фигурой в купальнике.
Лидер "Руки вверх!" рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Лидер поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем