Продали землю разом із дорогою. Жителі прикарпатського села Зовій уже майже двадцять років не можуть дістатися до лісу - єдину в селі дорогу, яка до нього веде, продали. Як таке можливо, з'ясовували наші кореспонденти.

Ось ця дорога в селі Зовій найкоротший шлях до обласного центру. Та шістнадцять років тому територію разом із дорогою сільрада продала підприємцю. А той проїзд людям закрив.

"Ми це во, що об'їжджаємо, получається туди і відти 50 кілометрів я лишніх роблю", - розповідає Олесь Савчук, депутат Зовійської сільської ради.

Селяни кажуть, підприємець заявив, що ніякої дороги тут ніколи не було. І це все його приватна власність. Утім, люди відшукали генеральні плани села різних часів і на всіх проїзд указаний.

"То є столітня дорога, не знаю хто їм сказав дорогу приватизувати, чому він не зробив в сільській раді збори. Міг спитати люди можна - не можна. Лиш Завій заснувався, то там найперша дорога була", - розповідає Катерина Макіїв, жителька села Зовій.

Великі ворота і знак "стоп". Те, що тут ані проїхати, ані пройти, переконалися й ми.

"- Ви геть тов, бо як зараз копну. - Не пхайте до мене".

Як так сталося, що сільську дорогу віддали в приватну власність? У сільраді визнають, зробили це незаконно. Не вони, а попередники. Мовляв, на цій території колись були цехи військової частини. Їх викупив підприємець разом із землею.

"Була на території намальована дорога, а потім ту дорогу хтось трошечки витер", - каже Анастасія Василів, секретар Зовійської сільської ради.

Проти колишнього сільського голови в прокуратурі порушили справу, але відразу закрили через закінчення терміну давності. А ось селяни звернулися до суду. Та відстояти свою дорогу не змогли.

"Сорок сьомого року, що забирали ці ліси. Забирали землі під артилерійський полігон. Сорок сьомий рік. На основі цього документу йому дають довідку і суд бере до уваги. А нашу нє".

Не виборовши правди в судах, селяни вийшли на акцію. Однак ані підприємець, ані представники місцевої влади до них не вийшли.

Сьогодні вирішили акцію повторити. Проте втрутилося обласне керівництво.

"Був тільки що в замголови адміністрації. Представник, який приватизував цю дорогу знаходиться у Дніпропетровську, на другий тиждень він приїжджає і вона особисто приїде, і нам ту дорогу зроблять", - розповідає Микола Гаврилів, житель села Зовій.

Підприємець погодився виділити кошти майже триста тисяч гривень. Та зробити для людей об'їзну дорогу.