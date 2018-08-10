На Київщині для дітей з особливими потребами організували реабілітаційний табір [ Редактировать ]
Хочеш щось зробити добре - зроби сам. Реабілітаційний табір для дітей із особливими потребами самотужки організували їхні батьки на Київщині. Діти живуть у наметах, займаються із собаками-терапевтами та розвивають моторику рук.
Пожити у наметовому таборі 11-річний Єгор мріяв з дитинства. Втім, через діагноз ДЦП раніше потрапити до такого йому не вдавалося. Мама хлопчика каже, ініціативу організувати табір для особливих дітей просто неба, - виявила однією із перших, адже таким дітям, як її син, - реабілітація вкрай потрібна.
"Тиждень в наметах не має нічого страшного. Все, що ми робили це є справжній наметовий табір : жили в наметах, спали в спальниках, ходили в походи. Попри те, що у Єгора складна форма інвалідності це не має нас обмежувати абсолютно", - говорить Вікторія Панасюк, мати Єгора.
Кошти на харчування у 7-денному таборі батьки зібрали самотужки. А ще - звернулися по допомогу до психологів, дресирувальників та лікарів.
"Унікальність самої ідеї полягає в тому, що ми запрошували до участі батьків з дітьми з важкими формами інвалідності. Для цих це абсолютна зміна того оточення в якому вони перебувають. Це також такі арт-терапевтичні майстер-класи, це і походи до озера, походи за грибами", - розповідає Ганна Горошко, співорганізатор реабілітаційного табору.
До програми закладу також включили заняття з каністерапії. Це - реабілітація за допомогою собак-терапевтів.
"Практически все дети в нашем лагере - особенные дети. То есть, они должны взаимодействовать, они должны правильно стать в какой то ряд, в какой то хоровод, чтобы Рей там смог с ними работать. Либо чтобы Рей мог пройти. Это тоже взаимодействие", - говорить Олена Гончар, інструктор-дресирувальник.
А от майстер-класи та ігри для розвитку моторики рук із дітьми проводять психологи.
"Мне не сложно с ними работать, я знаю их специфику и готова к разные проявлениям, поэтому мне работать в удовольствие. У нас здесь склад, которому может позавидовать, я думаю, много кто. Мы развиваем сенсорику, мы играем в сенсорный мешок, мы играем фрисби, в тарелку - где надо сосредоточиться ее ловить", - розповідає Таїсія Стаховська, психолог.
Батьки зізнаються: дітям наметовий реабілітаційний табір пішов на користь. Тож у майбутньому планують організовувати їх регулярно.
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