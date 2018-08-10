Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Россия и ее силы препятствуют Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы помешать миру увидеть то, как она поддерживает и затягивает боевые действия. Россия может прекратить боевые действия в любое время и обеспечить мир в Украине. Контроль над международной границей имеет важное значение", - подчеркнул Волкер.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе атаковали 10 поселков, погиб военный.