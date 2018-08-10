Россия может прекратить войну на Донбассе в любое время - Волкер [ Редактировать ]
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.
Об этом дипломат написал в Twitter.
"Россия и ее силы препятствуют Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы помешать миру увидеть то, как она поддерживает и затягивает боевые действия. Россия может прекратить боевые действия в любое время и обеспечить мир в Украине. Контроль над международной границей имеет важное значение", - подчеркнул Волкер.
Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе атаковали 10 поселков, погиб военный.
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