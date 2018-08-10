Россия проиграла попытку обжаловать правила Евросоюза [ Редактировать ]
Всемирная торговая организация (ВТО) отказала России в удовлетворении большинства претензий в рамках спора с Европейским союзом (ЕС). Об этом говорится в выводах, опубликованных в пятницу, 10 августа, на сайте организации.
Речь идет о правилах работы на газовом рынке ЕС, так называемом "Третьем энергопакете". В частности, он заключается в требовании, что компании, которые занимаются производством и поставкой газа, не могут быть операторами газотранспортных систем. ВТО не нашла в этом нарушений своих правил.
В организации сообщили, что Россия не продемонстрировала, что требование анбандлинга противоречит положениям соглашения о торговле, на базе которого сформирована ВТО.
Кроме общего правила, говорилось о конкретных три случая - требования к "Газпрому" в Хорватии, Литве и Венгрии. Организация не нашла оснований удовлетворять большинство претензий России по ним. При этом жалобу России по требованию сертификации третьих стран в Хорватии, Литве и Венгрии признали правомерной.
Ранее мы сообщали, что США стали на сторону России в разбирательстве в ВТО в отношении украинского транзита.
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