Страшная авария в Запорожской области. Погибли 6 человек. Пятеро из них - дети. Еще 12 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все подробности у Сергея Бордюжи.

ДТП произошло около 3-х дня в районе села Каменское. Это в 30 километрах от Запорожья. Маршрутка с пассажирами возвращалась из Кирилловки. На закруглении дороги ей навстречу неожиданно выехал "Камаз" с киевскими номерами. Водители, очевидцы аварии рассказывают, сами едва смогли избежать столкновения.

"Смотрю синий грузовой автомобиль, "Камаз", уходит справа ряда в левый потихоньку. Так плавно уходит на встречную полосу. Потом происходит столкновение, маршрутки с грузовым автомобилем. Потом, когда пыль развиднелась, маршрутка перевернутая лежит, на крыше", - рассказывает Сергей, очевидец.

От удара маршрутка перевернулась на крышу. Погибли пять человек. Четверо из них - несовершеннолетние дети. Еще один ребенок умер в больнице. Рядом с разбросанными вещами не умолкают звонки мобильных телефонов.

"- Тут стоял дикий крик, как бы матери начали подымать своих детей. Кто там выбежал, останавливали машины, кричали мужчины, что б что-то. - Доставали мы, помогали".

8 пострадавших доставили в областную больницу. За жизнь еще троихборются медики в райцентре Васильевка.

"Из выживших, только мама и дочь ее, которые встали и ушли отсюда пешком. Остальные вот, на данный момент находятся в больнице, сейчас там проводятся реанимационные действия. Здесь такой промежуток дороги, что столкновения вообще не должно было произойти. То ли может что-то упало, может что-то подымал. Вильнул руль. Нельзя сейчас определить",- говорит Александр Панченко, заместитель начальника главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Водитель "Камаза", протаранивший автобус, не пострадал. Сейчас дает показания. По его версии, у грузовика заклинило руль. На месте аварии работают следователи и эксперты.