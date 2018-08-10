А в вотчине Кернеса - Харькове - разгорается бюджетно-медицинский скандал. Людей, страдающих диабетом, перестали обеспечивать инсулином. Поскольку чиновники - местные и министерские - никак не могут определить - кто же должен перечислять деньги.

И пока они обмениваются словесными уколами, пациенты за жизненно важные уколы отдают последние деньги.

"Вот это инсулин, который я получила вчера на август месяц в количестве 1-й штуки при норме в 9 штук для меня".

У Татьяны Кокаревой тяжелая форма диабета. Каждый день она вынуждена делать по пять уколов инсулина. Таких как Татьяна Николаевна - государство обязано обеспечивать препаратом бесплатно. Но с начала года начались перебои. Того, что выдали в августе, женщине хватит всего на неделю.

"Мне нужно докупить 8 пенфилов по 130 грн. каждый. Это нереальная сумма для пенсии в полторы тысячи гривен", - говорит Татьяна Кокарева, жительница Харькова.

В Харькове диабетом второго типа страдают более семи с половиной тысяч человек. И все - получили лишь треть доз инсулина от необходимого количества.

"В области обеспечивают инсулином. И полностью причем. Почему у нас по 2 месяца не выдавали вообще? Вот, иди, умирай, хоть живой прыгай в яму и все", - возмущена Елена Ковалева, жительница Харькова.

Добиваться справедливости люди пытаются в Киеве. И пишут письма в Минздрав.

"В Министерстве здравоохранения мне ответили, что обязаны выдавать инсулин стопроцентный, а не какие-то выдуманные нашей мэрией проценты. И обязаны вернуть то, что я затратила на инсулин. Вот письмо от Ульяны Супрун", - показывает Татьяна Кокарева, жительница Харькова.

Чтобы выяснить, почему сложилась такая ситуация - свой запрос отправили в Минздрав и мы.

Министерство здравоохранения нам предоставило ответ - государство обеспечило потребности Харьковской области в инсулине на 76 процентов. Остальные средства на покупку этого препарата должен выделить город Харьков из своего бюджета.

К тому же, уточнили в ведомстве, Харьков использовал не все деньги, которые выделили на покупку инсулина. И подозревают, что чиновники завысили данные по количеству больных диабетом. Те отвечают: с весны пытаются доказать Минздраву, что все средства должен предоставлять Киев.

"Что касается обеспечения людей инсулином, это всегда была государственная программа. Нам все время пишут, что в рамках новых правил, децентрализация, мы работаем по новым правилам, которые мы не знаем! О каких правилах идет речь, мы понятия не имеем!", - утверждает Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы Харькова.

Чтобы полностью обеспечить препаратами больных диабетом харьковчан - не хватает свыше 22 миллионов гривен. И пока чиновники спорят с Минздравом, люди угрожают акциями протеста в Киеве.