Почему харьковские диабетики вынуждены просить инсулин? [ Редактировать ]
А в вотчине Кернеса - Харькове - разгорается бюджетно-медицинский скандал. Людей, страдающих диабетом, перестали обеспечивать инсулином. Поскольку чиновники - местные и министерские - никак не могут определить - кто же должен перечислять деньги.
И пока они обмениваются словесными уколами, пациенты за жизненно важные уколы отдают последние деньги.
"Вот это инсулин, который я получила вчера на август месяц в количестве 1-й штуки при норме в 9 штук для меня".
У Татьяны Кокаревой тяжелая форма диабета. Каждый день она вынуждена делать по пять уколов инсулина. Таких как Татьяна Николаевна - государство обязано обеспечивать препаратом бесплатно. Но с начала года начались перебои. Того, что выдали в августе, женщине хватит всего на неделю.
"Мне нужно докупить 8 пенфилов по 130 грн. каждый. Это нереальная сумма для пенсии в полторы тысячи гривен", - говорит Татьяна Кокарева, жительница Харькова.
В Харькове диабетом второго типа страдают более семи с половиной тысяч человек. И все - получили лишь треть доз инсулина от необходимого количества.
"В области обеспечивают инсулином. И полностью причем. Почему у нас по 2 месяца не выдавали вообще? Вот, иди, умирай, хоть живой прыгай в яму и все", - возмущена Елена Ковалева, жительница Харькова.
Добиваться справедливости люди пытаются в Киеве. И пишут письма в Минздрав.
"В Министерстве здравоохранения мне ответили, что обязаны выдавать инсулин стопроцентный, а не какие-то выдуманные нашей мэрией проценты. И обязаны вернуть то, что я затратила на инсулин. Вот письмо от Ульяны Супрун", - показывает Татьяна Кокарева, жительница Харькова.
Чтобы выяснить, почему сложилась такая ситуация - свой запрос отправили в Минздрав и мы.
Министерство здравоохранения нам предоставило ответ - государство обеспечило потребности Харьковской области в инсулине на 76 процентов. Остальные средства на покупку этого препарата должен выделить город Харьков из своего бюджета.
К тому же, уточнили в ведомстве, Харьков использовал не все деньги, которые выделили на покупку инсулина. И подозревают, что чиновники завысили данные по количеству больных диабетом. Те отвечают: с весны пытаются доказать Минздраву, что все средства должен предоставлять Киев.
"Что касается обеспечения людей инсулином, это всегда была государственная программа. Нам все время пишут, что в рамках новых правил, децентрализация, мы работаем по новым правилам, которые мы не знаем! О каких правилах идет речь, мы понятия не имеем!", - утверждает Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы Харькова.
Чтобы полностью обеспечить препаратами больных диабетом харьковчан - не хватает свыше 22 миллионов гривен. И пока чиновники спорят с Минздравом, люди угрожают акциями протеста в Киеве.
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