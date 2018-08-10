После двухнедельной аномальной жары юг Франции заливают дожди. Больше всего от наводнений страдают департаменты Гард, Ардеш и Дром.

Без электричества остались по меньшей мере 17 000 домов. Эвакуированы более полутора тысяч человек, большинство из них отдыхали в кемпингах.

Один человек пропал без вести. Это - 70-летний гражданин Германии. Еще несколько людей госпитализировали с незначительными травмами.

На севере Германии - тоже сильные осадки. Из-за удара молнии во время грозы загорелся жилой дом. Из-за стихии на полтора часа приостановил свою работу крупнейший немецкий аэропорт во Франкфурте.