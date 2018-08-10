С начала года в Украине утонуло более 800 человек! Среди них - 84 ребенка. Такую статистику обнародовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

С каждым днем цифра растет: тонут и в мелководье, и трезвыми, и в окружении инструкторов. Так в чем же причина? И кто понесет ответственность за гибель детей, которые тонут на глазах у родителей? А также, в какие мифы о смерти в воде мы напрасно верим? - разбиралась Феруза Бегматова.

Вот так "тонул" наш актер. Мы хотели проверить, спасут ли вашу жизнь на столичном пляже.

Но сколько не пытались - реакции ноль.

Возможно, мы тонули неубедительно? Как тонут люди в реальности - выясним позже с экспертом, а пока проверим, пристально ли следят за вашими детьми?

Так купают детвору на одном из украинских курортов.

Детский бассейн: неглубокий и длиной всего в 20 метров, рядом родители, а главное - инструкторы.

"Кто-то из вас уже видит, что прямо сейчас тонет ребенок?"

Тогда никто не заметил.

"Их повели инструкторы купаться в бассейне", - рассказывает Ирина Полохач, мать Сережи.

Это мама того самого мальчика - Сережи. Доверив сына профессионалам, в тот день она осталась на берегу убаюкивать младшую дочь.

"Обычно она засыпает долго, а в этот день уснула быстро и я подумала: "Пойду и посмотрю, как там Сережа", - рассказывает Ирина Полохач, мать Сережи.

Среди бассейна, прям по центру, ребенок не двигается. В синих плавках, я не могла поверить, что это он, я думала, что он ныряет, говорю, толкните его… - Мама, не плачь, мама… - Он не двигался", - рассказывает Ирина Полохач, мать Сережи.

Ребенок уже перестал дышать.

"В тот момент мозг отключился, я стала орать: Сделайте что-нибудь! Я не сообразила, что надо… я плакала, кричала, думала, что сойду с ума", - рассказывает Ирина Полохач, мать Сережи.

Но в массе, казалось бы "обученных людей", помочь было некому.

"Прибежало 3 медработника, никто из них не умел этого делать", - говорит Лариса Лелека, жительница Киева.

Это Лариса Лелека, именно она сняла это жуткое видео.

"Я снимала своего ребенка, за ней нужен глаз да глаз", - говорит Лариса Лелека, жительница Киева.

Женщина поначалу тоже не обратила внимания на тонущего Сережу.

"Когда все уже произошло, я понимаю…, я снимаю и вижу ребенка, как он тонет... ну как… он в кадре, и никто из взрослых, все смотрят, все рядом и никто не осознает, что происходит", - рассказывает Лариса Лелека, жительница Киева.

А дальше - Лариса вспомнила все, чему ее учили на курсах оказания первой помощи, куда она пошла просто так, на всякий случай. К приезду "скорой" Сережа уже дышал.

"Да, можно "проморгать", но важно знать, что делать. Первая помощь - на вас, ни одна "скорая" не успеет! За 5 минут мозг умирает".

С начала 2018 года в водоемах Украины погибло почти 800 человек.

"Людина, яка потребує допомоги, вона не показує це все своїм видом, не починає кричати, це міф, це легенда, це категорично так не буває. Вона виснажена, не має сил кричати, рухатися, вона знаходиться вертикально і мовчить", - рассказывает спасатель.

Спасатель говорит - обычно человек тонет за считанные минуты:

"Від моменту маленького поколювання в нозі до дна. Солона вода - 3, прісна - 2,5 хвилини".

Поэтому будь наш эксперимент не проверкой, а реальной ситуацией - парень погиб бы уже раз 5.

А не будь рядом с Сережей обычной женщины, которая оказалась полезней профессионалов, эта история могла бы закончиться плачевно.

"Сережа идет в 1 класс и подумать о том, что некого было бы повести в школу…"