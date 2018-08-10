В пятницу, 10 августа, в Киеве между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в перестрелку, есть пострадавшие. Об этом сообщали в столичной нацполиции.

В сообщении говориться, что драка произошла возле кафе, расположенного возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе

"Шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов... Предварительно, стреляли из травматического оружия", - говорится в заявлении полицейских.

Информация о пострадавших уточняется, поскольку их госпитализировали до приезда полицейских.

Обстоятельства стрельбы выясняются. Полиция разыскивает всех причастных к инциденту.

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