В Киеве прогремела стрельба возле вокзала [ Редактировать ]
В пятницу, 10 августа, в Киеве между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в перестрелку, есть пострадавшие. Об этом сообщали в столичной нацполиции.
В сообщении говориться, что драка произошла возле кафе, расположенного возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе
"Шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов... Предварительно, стреляли из травматического оружия", - говорится в заявлении полицейских.
Информация о пострадавших уточняется, поскольку их госпитализировали до приезда полицейских.
Обстоятельства стрельбы выясняются. Полиция разыскивает всех причастных к инциденту.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Одессы расстреляли торговцев арбузами.
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