Когда вы потребляете больше калорий, чем можете потратить, жир откладывается по всему телу, включая лицо и шею. Жировые клетки увеличиваются в размерах, лицо становится более круглым, появляется второй подбородок. На Лайфхакере подсказали советы, которые помогут убрать второй подбородок.

Как убрать второй подбородок, если у вас лишний вес

Единственный способ - похудеть. Хорошая новость: в отличие от талии и бедер, с лица жир уходит довольно быстро. И вам не придется делать ничего сверхъестественного.

1. Начните считать калории

Рассчитайте свою норму калорий и сократите ее на 25%. Но делать это можно, только если вы не занимаетесь тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом и не имеете противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Ешьте больше белка

Добавьте в рацион больше белка. На 1 кг массы тела должно приходиться 1,2–1,6 г белка. Так что ешьте курицу, рыбу и морепродукты, бобовые, яйца, творог, пейте молоко и протеиновые коктейли.

3. Пересмотрите рацион

Замените сахар и выпечку на фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

4. Меньше сидите

Вам необходима физическая активность. Больше гуляйте, выбирайте лестницу вместо лифта, если это возможно, добирайтесь до работы пешком или на велосипеде.

5. Сделайте тренировки частью жизни

Для быстрой потери веса вы должны заниматься не менее четырех дней в неделю со средней интенсивностью.

В процессе похудения можно выполнять упражнения из следующего пункта. Однако учтите, что без снижения жировой прослойки эффект будет малозаметным.

Как убрать второй подбородок, если обвисла кожа

Эти пять упражнений помогут укрепить мышцы шеи и нижней челюсти и сделать подбородок визуально более подтянутым. Делайте их каждый день перед зеркалом. И следите, чтобы в процессе не появлялись морщины. Например, складка между бровями от напряжения.

Прежде чем начать, сядьте, выпрямите спину, расправьте и опустите плечи. Старайтесь дышать носом, не задерживайте дыхание.

1. Нажим языком на верхнее небо

Наклоните голову назад, подбородок должен смотреть в потолок. Прижмите язык к верхнему небу и зафиксируйте на 5–10 секунд. Вернитесь в исходное положение, расслабьтесь, сделайте несколько вдохов и выдохов и повторите еще 5 раз.

2. Выдвижение подбородка вперед

Поднимите подбородок вверх и выдвиньте вперед. Зафиксируйте положение на 10 секунд, расслабьтесь и повторите еще 2 раза.

3. Выдвижение подбородка с поворотом головы

Поднимите голову вверх и вправо и выдвиньте подбородок вперёд. Зафиксируйте положение на 5 секунд.

Опустите голову, сделайте пару вдохов и выдохов и повторите в другую сторону.

Выполните упражнение по 3 раза в каждую сторону.

4. Давление подбородком

Положите подбородок на кулаки. Напрягая мышцы подбородка (не шеи), надавите на руки, а затем расслабьтесь.

Повторите 25 раз.

5. Растяжка языка

Высуньте язык и постарайтесь дотянуться им до кончика носа. Повторите 10 раз.

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