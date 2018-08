В ночь на пятницу, 10 августа, в США сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома совершил несанкционированный взлет на одном из самолетов. В субботу, 11 августа, самолет разбился примерно в 50 километрах от аэропорта, возле острова Кетрон. Об этом сообщает The New York Times.

Угонщик самолета действовал один. Пассажиров в самолете не было.

"Мы знаем, кто он такой. Больше никто не задействован", - сообщили в полиции.

Полицейские не рассматривают версию террористического акта. По их данным, угонщик самолета - механик, проживающий в округе Пирс. Чиновники из округа Пирс, где разбился самолет, считают, что 29-летний пилот имел суицидальные наклонности.

"Я имею много людей, которые заботятся обо мне, и они разочаруются, если услышат, что я это сделал", - говорил угонщик самолета во время полета.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU