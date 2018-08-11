Мужчина разбился на украденном из аэропорта пассажирском самолете (видео) [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 10 августа, в США сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома совершил несанкционированный взлет на одном из самолетов. В субботу, 11 августа, самолет разбился примерно в 50 километрах от аэропорта, возле острова Кетрон. Об этом сообщает The New York Times.
Угонщик самолета действовал один. Пассажиров в самолете не было.
"Мы знаем, кто он такой. Больше никто не задействован", - сообщили в полиции.
Полицейские не рассматривают версию террористического акта. По их данным, угонщик самолета - механик, проживающий в округе Пирс. Чиновники из округа Пирс, где разбился самолет, считают, что 29-летний пилот имел суицидальные наклонности.
"Я имею много людей, которые заботятся обо мне, и они разочаруются, если услышат, что я это сделал", - говорил угонщик самолета во время полета.
Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU— bmbdgty (@drbmbdgty) 11 августа 2018 г.
Все время пока самолет был в воздухе авиадиспетчеры давали мужчине указания, как управлять самолетом и уговаривали его совершить посадку. Кроме погибшего пилота, в результате инцидента никто не пострадал.
по теме
КНДР выдвинула США ультиматум по санкциям
Прогресс в денуклеаризации будет невозможен, если США будут продолжать свою санкционную политику
Санкции США против России: появились детали документа
Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный сенаторами республиканцами, касается не только России, но и президента США Дональда Трампа
Способно уничтожить США: Россия и Китай создают мощное оружие
Россия и Китай не могут называться "друзьями" США, поскольку Москва и Пекин активно создают гиперзвуковое оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты
Во Франции произошла авиакатастрофа
В департаменте Пюи-де-Дом на юге центральной части Франции разбился самолет
Вернулись в Киев без вещей: на рейсе потеряли багаж почти 80% пассажиров
Пассажирка рейса Черногория - Украина Юлия Мартыненко поделилась печальным опытом - по прилету в Киев оказалось, что 50-80% багажа пассажиров чартерного рейса не прилетело на том же самолете