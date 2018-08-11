На Ривненском участке трассы "Киев-Чоп", в селе Птича Дубенского района в результате ДТП водитель грузовика сгорел заживо, другой - с ожогами попал в реанимацию. Об этом сообщает УНИАН.

В селе Птича произошло столкновение автомобиля DAF 95, следовавшего в направлении Львова, с молоковозом ГАЗ, который выезжал со второстепенной дороги. Водитель грузовика сгорел заживо.

В результате столкновения грузовик DAF загорелся. В пожаре погиб водитель. Его напарник, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал. Водителя молоковоза с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения.

Движение на участке трассы "Киев-Чоп", где произошло ДТП, затруднено.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар оперативно ликвидировали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Движение на этом участке затруднено. Полицейские организовали объезд для легковых автомобилей, водители грузовых ждут.

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