У украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Лабытнанги, в ближайшее время могут отказать внутренние органы. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" сказал его адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По его словам, четвертый кризис у Сенцова, который голодает почти три месяца, будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов.

"Третий кризис опасен тем, что на фоне голодовки органы начинают потихоньку готовиться к отказу, человеку становится плохо - что и происходит с Олегом Сенцовым. Врачи сами говорят ему, что наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц", - сообщил адвокат.

Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров добавил, что принудительное кормление нельзя назвать спасительным решением для Сенцова.

"Принудительное кормление приравнивается европейским судом к пытке и оказывает негативное влияние на ослабленный организм, несмотря на попадание в него питательных веществ. Поэтому тут очень большой вопрос, хорошо это или плохо. Принудительное кормление не является гарантией спасения жизни Олега Сенцова", - заключил Захаров.

Ранее мы писали о том, что Сенцов отказался от перевода в больницу.