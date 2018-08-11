У Сенцова могут отказать органы - адвокат [ Редактировать ]
У украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Лабытнанги, в ближайшее время могут отказать внутренние органы. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" сказал его адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
По его словам, четвертый кризис у Сенцова, который голодает почти три месяца, будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов.
"Третий кризис опасен тем, что на фоне голодовки органы начинают потихоньку готовиться к отказу, человеку становится плохо - что и происходит с Олегом Сенцовым. Врачи сами говорят ему, что наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц", - сообщил адвокат.
Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров добавил, что принудительное кормление нельзя назвать спасительным решением для Сенцова.
"Принудительное кормление приравнивается европейским судом к пытке и оказывает негативное влияние на ослабленный организм, несмотря на попадание в него питательных веществ. Поэтому тут очень большой вопрос, хорошо это или плохо. Принудительное кормление не является гарантией спасения жизни Олега Сенцова", - заключил Захаров.
Ранее мы писали о том, что Сенцов отказался от перевода в больницу.
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