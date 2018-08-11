Почти на 1 миллиард евро ущерба нанесла аграриям длительная засуха в Германии. Аномально высокая температура в этом году оставила фермерские угодья практически без пшеницы и бобовых. Также пострадали овощи и фрукты. Местные власти готовятся оценить масштабы убытков и принять решение о возможных выплатах компенсаций из федерального бюджета всем пострадавшим фермерским хозяйствам.

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В Калифорнии продолжается борьба с самым масштабным пожаром. К устранению очага возгорания присоединились 14 тысяч пожарных из 18 штатов. На помощь также прибыли представители спецслужб из Австралии и Новой Зеландии. Пожар уже уничтожил тысячу домов, а более 5 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Для ликвидации стихийного бедствия власти выделили 230 миллионов долларов, что составляет половину годового бюджета, предназначенного для чрезвычайных ситуаций.

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В США сотрудник аэропорта в Сиэтле несанкционированно завладел пассажирским лайнером, после чего разбился в 50 километрах от взлетно-посадочной полосы. Как сообщает полиция округа Пирс, угонщик страдал суицидальными наклонности, а сам инцидент не связывают с террористическим актом. Кроме погибшего пилота никто не пострадал, а большинство местных рейсов задержали на несколько часов.

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Мексиканский морской флот перехватил лодку, перевозившую более 2 тонн наркотиков. Инцидент произошел недалеко от порта Акапулько. Для захвата нарушителей власти выделили 3 вертолета, которые преследовали судно до самого берега. Всех подозреваемых задержали.

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NASA отложило на сутки запуск ракеты с солнечным зондом Parker, которая должна была стартовать с мыса Канаверал. Причиной этого стали дополнительные проверки системы передачи данных из космоса на землю. Инженеры опасаются - сателлит может не выдержать экстремально высокую температуру Солнца. По плану разработчиков, зонд Parker приблизится на рекордно близкие 6 миллионов километров к Солнцу и станет первым, из созданных человечеством космических аппаратов, который войдет в так называемую "Солнечную корону".

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Ученые из Технологического института Джорджии назвали самое быстрое существо на планете. Им оказался одноклеточный организм, обитающий в пресной воде и способный развивать скорость до 724 километров в час. Длина существа - больше 4 мм, передвигается с помощью сокращений туловища. Исследователи пока не знают, благодаря чему простейший организм способен развивать такую скорость.