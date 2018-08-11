Международный день близнецов отмечали сегодня в Киеве. Эту акцию устраивают второй год подряд. Несколько сотен пар двойняшек и близнецов из разных городов Украины съехались в столицу. Зачем? - расскажет Лина Зеленская.

Кире и Марине -11. Когда они вдвоем - всегда в центре внимания. Прохожие оглядываются на одинаково одетых девочек, похожих, как две капли воды. Подходят, просят с ними сфотографироваться. Но сегодня здесь таких как они - множество.

"В школе мы сидим с нашими друзьями и иногда меняемся местами, и учителя не замечают. Непривычно видеть столько братьев, сестричек-близняшек, таких, как мы. - Вы впервые сегодня здесь? - Да! Первый раз", - говорят Кира и Марина, близнецы.

Марина и Кира - не исключение. Большинство близнецов свой праздник на одной из популярных киевских площадок отмечают впервые. Около двух сотен братьев и сестричек - похожих, как две капли воды, собрались здесь, чтобы поставить новый рекорд.

Прошлогодний рекорд - 85 пар близнецов - организаторы нынешнего праздника планируют превзойти по меньшей мере вдвое.

"Нас больше и к нам едут со всей Украины - Одесса, Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Днепр. Сегодня мы установим четыре рекорда: самое большое количество двойняшек в одном месте, самое большое количество тройняшек, самые тяжеловесные дети и самые легкие", - рассказывает Марина Вильк, организатор праздника.

Самым младшим участникам - всего несколько месяцев.

"- Полина и Вера - 6 месяцев - мы уже умеем сидеть, ползать на четвереньках, кушаем почти сами с ложечки", - говорит Наташа, мать близнецов.

"- Давайте знакомится! Тебя как зовут? - Надя, Маша, Даня, Рома. - Будем дружить? - Будем!"

Близнецы - это в два раза больше хлопот, забот и финансов, но и в два раза больше счастья, уверяют родители:

"Любовь двойная, обнимания, любовь детей к родителям - это также восхитительно вдвойне. - Вдвое больше любви, вдвое больше обнимашек. С ними не соскучишься".

Если мамы двойняшек говорят, что им достался счастливый билет, то мамы тройняшек убеждены - сорвали джек-пот. Это - Катя, Маша и Поля. Попытки родственников и друзей различить малышек - тщетны. И только мама девочек уверена, что ее дети - ну совершенно разные.

"Разные характеры, эмоции, походка, голоса", - говорит Анастасия Кущенко, мать тройни.

В следующем году организаторы планируют собрать еще и четверняшек. И ввести конкурсную программу, чтобы определить самых спортивных, талантливых и эрудированных близнецов.