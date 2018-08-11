В восточной провинции Индонезии Папуа потеряна связь с легкомоторным самолетом с девятью людьми на борту.

Об этом сообщает агенство Associated Press.

Согласно информации, официальные лица отправили поисковую группу к возможному месту крушения.

Швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибили.

На борту находились два пилота и семь пассажиров, среди которых - ребенок.

Легкомоторные самолеты являются единственным практическим способом доступа во многие районы Папуа и Западное Папуа.

Ранее мужчина разбился на украденном из аэропорта пассажирском самолете.