В Индонезии исчез самолет с людьми на борту [ Редактировать ]
В восточной провинции Индонезии Папуа потеряна связь с легкомоторным самолетом с девятью людьми на борту.
Об этом сообщает агенство Associated Press.
Согласно информации, официальные лица отправили поисковую группу к возможному месту крушения.
Швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибили.
На борту находились два пилота и семь пассажиров, среди которых - ребенок.
Легкомоторные самолеты являются единственным практическим способом доступа во многие районы Папуа и Западное Папуа.
Ранее мужчина разбился на украденном из аэропорта пассажирском самолете.
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