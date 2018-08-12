12 августа, в Украине отмечают День строителя. Свой профессиональный праздник строители отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.

Поздравления с Днем строителя в стихах

***

Строитель - вот истинный труд, Который почета достоин! Строители мир создают, Он крепок, прекрасен и строен! Ты строй свою жизнь и успех, И будь ты во всем победитель! Ведь так очевидно для всех, Что истинный гений - строитель!

***

С днем строителя, мой друг - Принимай сегодня поздравленья.

Пусть на все хватает силы рук,

Бесконечным будет вдохновенье.

Здоровья крепкого, как железобетон,

Которым заливаешь ты фундамент.

Удачи тебе большой такой вагон,

Пусть судьба тебя любить не перестанет!

***

Трудна строителя работа: Работа до седьмого пота!

Хочу от сердца пожелать

Вам никогда не уставать!

***

Долой спецовки, сапоги И рукавицы с каской,

Наденьте галстук с пиджаком,

Строителей тут праздник!

Сегодня мастерок с ведром Вина бокал заменит!

Друг мой, строитель, будь здоров,

И счастлив будь, без прений!

***

Вас поздравляю с днем строителя – Ведь с вами мы, коллега мой,

Чужих желаний исполнители!

Легко построим дом любой!

Пускай и дальше получается

У нас работать хорошо,

Пускай заказы не кончаются,

И чтоб все лучшее пришло!

***

У вашей комплексной бригады

Прекрасный дружный коллектив,

Ударно вы работать рады,

И в праздник вместе весь актив!

На День Строителя чудесный Желаем счастья вам, друзья! Чтоб обходили вас болезни, Чтоб жили, как одна семья!

***

Запах краски вместо духов,

Значит выбор профессии ваш таков,

В рабочих перчатках руки, вместо маникюра,

Строитель – серьезная натура.

Милая женщина, поздравления примите,

В славный праздник, день строителя,

Любви вам нежной желаем и тепла,

Пусть непременно сбудется мечта.

***

Строитель - твое призвание, Быть маляром - настоящее искусство, Справляетесь с работой быстро, как по расписанию, И кисточкой орудуете так искусно. Женщине строителю желаем счастья, Пусть пробегают мимо все ненастья, Пускай удача вас не покидает, Пусть добрый ангел всегда оберегает.

***

Ты мастерица дела своего, В два счета обои поклеишь и покрасишь окно, Королева краски и шпаклевки ты, В реальность превращаешь все мечты. С днем строителя, подруга, тебя, Пусть путь твой украшает яркая звезда, По лестнице карьерной быстро поднимайся, Успехами в работе наслаждайся.