13 украинцев пострадали в автобусной аварии в Венгрии. Все они - госпитализированы. Один - в коме. Травмы получил и водитель - венгр по национальности.

Спасатели задействовали четыре вертолета. Авария произошла вчера во второй половине дня на трассе в области Ноград. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Пассажиры возвращались из Венгрии домой в Украину. Причины ДТП - выясняют.

"Возле главной дороги №2, у поворота в сторону города Ноутинч, в послеобеденное время следовал микроавтобус, который, при пока что не установленных обстоятельствах, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 14 человек", - сообщил Томаш Нагел, пресс-секретарь областной полиции Нограда.