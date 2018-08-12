В Венгрии в автобусной аварии пострадали украинцы [ Редактировать ]
13 украинцев пострадали в автобусной аварии в Венгрии. Все они - госпитализированы. Один - в коме. Травмы получил и водитель - венгр по национальности.
Спасатели задействовали четыре вертолета. Авария произошла вчера во второй половине дня на трассе в области Ноград. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Пассажиры возвращались из Венгрии домой в Украину. Причины ДТП - выясняют.
"Возле главной дороги №2, у поворота в сторону города Ноутинч, в послеобеденное время следовал микроавтобус, который, при пока что не установленных обстоятельствах, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 14 человек", - сообщил Томаш Нагел, пресс-секретарь областной полиции Нограда.
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