Буквально только что появилась информация о стрельбе в одном из центральных районов Киева. Якобы прозвучало 5 выстрелов. Есть раненые. Сколько - пока неясно. По предварительным данным, неизвестные пытались ограбить ювелирный магазин. На месте - работают врачи и полиция. Все подобности - в наших завтрашних выпусках.