В Киеве со стрельбой грабили ювелирный магазин [ Редактировать ]
Буквально только что появилась информация о стрельбе в одном из центральных районов Киева. Якобы прозвучало 5 выстрелов. Есть раненые. Сколько - пока неясно. По предварительным данным, неизвестные пытались ограбить ювелирный магазин. На месте - работают врачи и полиция. Все подобности - в наших завтрашних выпусках.
по теме
У Киевского автовокзала посетители кафе устроили перестрелку
С побоями к медикам обратилось трое мужчин - у одного ранение бедра
В центре Киева грабитель вырвал сумку, но сломал себе ногу
В Киеве на Печерске грабитель выхватил у мужчины сумку с более чем 10 тысячами гривен
В Киеве водитель выстрелил в перекрывшего дорогу мужчину
В Киеве на улице Туполева люди перекрыли дорогу, однако один из возмущенных водителей вышел из авто и выстрелил протестующему в ногу
В Киеве участнику митинга прострелили ногу
В Киеве на улице Туполева мужчине прострелили ногу
В Киеве обстреляли из пистолета посетителей кафе
Один из посетителей кафе достал пистолет и дважды выстрелил, после чего - сбежал с места происшествия