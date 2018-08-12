Бэби-бум в Васильевском зоопарке. Это Запорожская область. На днях там родилось 4 львят и столько же персидских леопардов. Кто нянчится с малышами в зверинце, где сегодня живет более тридцати хищников - расскажут наши корреспонденты.

Чтобы накормить этих проворных котят, у хозяина зоопарка, в прямом смысле - не хватает рук. За бутылочку с молоком здесь - недетская борьба:

"Вот это уже хищники с первого дня от рождения. Вот они уже друг другу расцарапывают мордени. Они уже каждый из них сейчас хочет с кем-то подраться из-за еды".

Впрочем, говорит Александр, когда маленький хищник сыт, он куда покладистей.

"Для того, чтобы они были более социальными, их нужно выкармливать самим. То есть три недели их кормила мама. И вот уже неделю кормим мы. Но слово кормим, это как-то видите, с боями происходит", - рассказывает Александр Пылышенко, хозяин Васильевского центра реабилитации диких животных.

Эти персидские леопарды - не единственное пополнение в зоопарке. На грудном вскармливании сейчас четверо львят. Характер у них спокойный - можно и на руках подержать, и погладить. Но - недолго…

"Ну вот реально, 2,5-3 месяца - это просто маленькая катастрофа становится. Они не понимают, что они большие, царапучие, прыгают на голову, там царапаются, кусаются. В общем, становятся чем-то неуправляемым и страшным. А пока конечно - няшечки", - говорит Александр Пылышенко, хозяин Васильевского центра реабилитации диких животных.

Александр Пылышенко и его центр реабилитации диких животных прославился 7 лет назад. Тогда, в августе 2011, он на месяц ушел жить в клетку к хищникам и принял роды у львицы.

"Звезда экрана. Смотри, смотри, какой лев".

Всего в этом зоопарке родилось уже более 60 львов. И это - не считая десятков других хищников. Питомцы из Васильевки живут в Турции, Иране, Арабских Эмиратах, Франции. Возможно, Украину покинет и этот львенок. Когда подрастет. А пока… ему нужен тщательный уход. Вот, например, ежедневный педикюр.

"И вот он вот так вот, аккуратненько, ему подтачиваем. Конечно же, ему не очень нравится, ему хочется бегать, а тут такие процедуры, как у всех маленьких деток - это не в плане", - рассказывает Елена Пылышенко, хозяйка Васильевского центра реабилитации диких животных.

День-два и в Васильевском зоопарке будет новое пополнение. Приплода ждет еще одна пара львов.