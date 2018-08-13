Сестра незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что сообщение об освобождении Олега могло быть чьей-то злой шуткой.

Об этом сообщает "Громадське радио".

"Наталья сказала, что не верит в теории заговоров, однако предполагает, что это сообщение было чьей-то злой шуткой, или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации", - говорится в сообщении.

О том, кто бы мог так поступить, Наталья Каплан не знает.

"Не надо, пожалуйста... Ведь когда надежды рушатся, это гораздо хуже", - попросила Наталья воздержаться от распространения непроверенной информации.

Как сообщалось, российская журналистка, ссылаясь на собственные источники, в ночь на 12 августа заявила, что якобы из Салехарда поздно вечером вылетел самолет, на борту которого может находиться Сенцов.

Позже информация была опровергнута.