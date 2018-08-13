Сестра Сенцова высказалась насчет "освобождения" брата [ Редактировать ]
Сестра незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что сообщение об освобождении Олега могло быть чьей-то злой шуткой.
Об этом сообщает "Громадське радио".
"Наталья сказала, что не верит в теории заговоров, однако предполагает, что это сообщение было чьей-то злой шуткой, или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации", - говорится в сообщении.
О том, кто бы мог так поступить, Наталья Каплан не знает.
"Не надо, пожалуйста... Ведь когда надежды рушатся, это гораздо хуже", - попросила Наталья воздержаться от распространения непроверенной информации.
Как сообщалось, российская журналистка, ссылаясь на собственные источники, в ночь на 12 августа заявила, что якобы из Салехарда поздно вечером вылетел самолет, на борту которого может находиться Сенцов.
Позже информация была опровергнута.
по теме
Сестра Сенцова отреагировала на информацию о его возможном освобождении
В ночь на 12 августа появилась информация о том, что самолет с украинским режиссером Олегом Сенцов вылетел из Салехарда
Сенцов вылетел в Киев - СМИ
Самолет с украинским режиссером Олегом Сенцовым, заключенным в России, вылетел из Салехарда
Сенцов отказался от перевода в больницу
Политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов отказался от перевода в больницу
"Не собираюсь останавливаться": опубликовано новое обращение Сенцова
Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал обращение своего подзащитного
Россия отказала Amnesty International во встрече с Сенцовым
Международная правозащитная организация Amnesty International не смогла получить разрешение на встречу с украинским политзаключенным в российской колонии Олегом Сенцовым