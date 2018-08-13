На Львівщині, неподалік від села Крехів - просто вздовж траси - невідомі викинули біовідходи - останки свиней.

За приблизними підрахунками, вивантажили близько шести тонн. На місці події співробітники Держспоживслужби відібрали зразки, адже активісти підозрюють, що забили тварин, хворих на африканську чуму. Останки тварин - вивезли, щоб утилізувати.

"Було дослідження. Воно триває до 5 годин, результат негативний - африканська чума виключена. Це саме головне. Вона була в такому стані, що проводити більше якісь дослідження нереально", - стверджує Євген Баркет, директор ветеринарної лабораторії у Львівській області.