На Львівщині узбіччя дороги завалили тушами свиней [ Редактировать ]
На Львівщині, неподалік від села Крехів - просто вздовж траси - невідомі викинули біовідходи - останки свиней.
За приблизними підрахунками, вивантажили близько шести тонн. На місці події співробітники Держспоживслужби відібрали зразки, адже активісти підозрюють, що забили тварин, хворих на африканську чуму. Останки тварин - вивезли, щоб утилізувати.
"Було дослідження. Воно триває до 5 годин, результат негативний - африканська чума виключена. Це саме головне. Вона була в такому стані, що проводити більше якісь дослідження нереально", - стверджує Євген Баркет, директор ветеринарної лабораторії у Львівській області.
по теме
Во Львовской области обочину трассы завалили останками животных
Отходами завалено почти 50 квадратных метров обочины - активисты подозревают, что забили животных, заболевших африканской чумой
Под Одессой женщина-водитель устроила ДТП, пытаясь объехать собаку
Машину на скорости занесло, и она влетела в отбойник - погиб ребенок
Почему водители маршруток садятся пьяными за руль?
На дорогах Украины задержали 50 пьяных водителей маршруток
На мексиканський курорт винесло з океану тонни пластику (відео)
Місцеві мешканці зорганізувалися в соцмережах, аби зібратися та прибрати сміття з пляжів
Возле Днепра легковушка на полном ходу протаранила автобус с пассажирами
В салоне было 25 пассажиров - двое погибли на месте, 16 - пострадали, "неотложки" одна за другой увозили людей в больницу