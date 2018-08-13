Запашні польові квіти та яблука з медом. Напередодні в столиці відзначали свято меду до Маковія. Які трави треба збирати для обрядових букетів "маковійчиків" та як виготовляли мед ще тисячу років тому - Катерина Сривкова розкаже.

Перший урожай приносити Богові, і тільки після цього споживати самим. Витоки традиції святити мед на Маковія - саме в цій давній настанові. Тисячоліттями мед отримували бортництвом. Замість вуликів використовувати борті - їх робили зі стовбурів сухих дерев, переважно - сосен.

У таких бортях селили бджіл ще за часів Київської Русі. Красти з них мед було тяжким злочином. За це стягували штраф - більший, ніж ціна коня. А за знищення бортів могли навіть засудити до смертної кари.

Готові борті підвішували на дерева на висоті 10-12 метрів. Щоразу, збираючи мед, пасічник ризикував життям.

"Мед був одним з найцінніших продуктів торгівлі в період Київської Русі. Це мед, віск та хутро. Ліс без бортів цінувався і коштував набагато менше, ніж з бортями, оскільки до появи цукру це був єдиний солодкий продукт, який могли собі дозволити люди. Але він був дуже дорогий. Тому лише багаті люди - пасічники знать - могли дозволити собі їсти цей мед", - розповідає Галина, провідний екскурсовод Національного музею народної архітектури та побуту України.

Ще одна традиція свята Медового Спасу - обрядові букети "маковійчиків" із польових квітів та трав.

"Заканчивается лето - мы собираем все травы. Мы показываем, какой урожай получился за все лето. Мне кажется, букеты, которые будут год стоять и нас радовать - это просто для души людской, это такая радость, и для глаз. А на следующий год мы его меняем на новый", - говорить Тетяна, гостя свята.

"Це називається чабер. Тоже покладемо".

Материнка, чорнобривці, деревій, полинь - кожна з рослин у букеті не лише має цілющі властивості, а й символізує певні народні прикмети. Зілля збирають різне, та є квіти, які обов'язково мають бути в кожному маковійчику.

"Чорнобривці, васильки і мак. А все решту - там дуже різних квітів дуже багато добавляли. М'яту, любисток, всякі квіти. Наприклад, рута продовжує, в народі вважається, довше дівочий вік молодий. А м'ята - це для старшої жінки або щоб живіт не болів. Клали біля образів, потім мили голову, якщо боліла. Або дітям купель робити, якщо хворіла", - розповідає Ніна Зозуля, етнограф.

Віряни східного обряду святкуватимуть Маковія завтра. Тоді ж розпочнеться двотижневий піст - спасівка.