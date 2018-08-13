Исследование ученых из Эдинбурга с участием более 10 000 человек в возрасте от 40 до 85 лет показало, что наличие домашних животных очень хорошо действует на здоровье человека, но лучше всего это получается делать у кошек.

Научные специалисты констатировали, что хозяева кошек на 18-20% реже страдают от инфарктов и инсультов, чем люди, которые не держат дома животных, пишет Ukrhealth.

"Кошки продлевают жизнь. Среди жителей Великобритании, которые дожили до 85 лет более 70% всегда держали дома этих животных", - сообщили ученые.

По словам врача-кардиолога Тамары Огиевои, научные исследования действительно показывают, что поглаживание кошек способствует снижению артериального давления и психологического напряжения за счет эффекта снятия статического электричества. В свою очередь, снятие напряжения расслабляет сосуды и защищает от возникновения спазмов.

Кроме того, кошачье мурлыканье, представляющий собой звуковые колебания частотой от 20 до 50 Герц, влияет на центр удовольствия в головном мозге, стимулируя производство серотонина, "гормона радости". Таким образом мурлыканье стимулирует вегетативную нервную систему, поддерживает сосудистый тонус и снимает стресс. Еще при звуках такой частоты ускоряется лечение переломов костей и восстановление поврежденной мышечной ткани, нормализуется сердечный ритм.

Но не только коты "полезны" для своих хозяев. Собака, например, помогла хозяину выиграть крупный приз в лотерею.