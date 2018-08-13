У канадській провінції Британська Колумбія внаслідок блискавок спалахнули нові лісові пожежі. Наразі нарахували понад 140 нових осередків займань.

Вогнем охоплено понад три тисячі гектарів лісу. Евакуйовано близько тисячі будинків. Лісові пожежі у провінції не вщухають з липня. Загасити вогонь заважає сильний вітер та суха погода. У провінції оголосили надзвичайний стан. Наразі там загалом близько 600 осередків займань. Про жертв не повідомляють.