Масштабні пожежі спричинила блискавка у Канаді [ Редактировать ]
У канадській провінції Британська Колумбія внаслідок блискавок спалахнули нові лісові пожежі. Наразі нарахували понад 140 нових осередків займань.
Вогнем охоплено понад три тисячі гектарів лісу. Евакуйовано близько тисячі будинків. Лісові пожежі у провінції не вщухають з липня. Загасити вогонь заважає сильний вітер та суха погода. У провінції оголосили надзвичайний стан. Наразі там загалом близько 600 осередків займань. Про жертв не повідомляють.
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