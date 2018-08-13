На адмінкордоні з Кримом не працювали пропускні пункти

На адмінкордоні з Кримом напередодні не працювали пропускні пункти. На КП "Каланчак" пішоходи перетинали його - як завжди, а ось автівки направляли на інші пункти в'їзду. Зрештою, транспорт почали пускати у звичному режимі.

Інцидент пояснили збоєм у базах даних митниці.

Тим часом, на території анексованого півострова повністю припинив роботу пункт пропуску "Чаплинка". З боку російських окупантів не пропускали ані людей, ані автівки. За словами очевидців, там немає світла.