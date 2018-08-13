Турист погиб от укуса бегемота [ Редактировать ]
В Кении от укуса бегемота погиб тайванский турист, который хотел сфотографировать животное.
Об этом сообщает BBC.
"66-летний Чанг Минг Чжуан наблюдал за животными на курорте в дикой природе на озере Найваша, в 90 км к северо-западу от столицы Найроби", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщались, что турист умер после нападения акулы.
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