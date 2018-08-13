Ученые из Стэнфордского университета в США впервые сумели определить скорость смерти клеток.

Исследователи выяснили, что гибель клетки начинается с повреждения одного из ее участков. Это, в свою очередь, приводит к высвобождению химического вещества, так называемого "сигнала смерти", передает Science.

Это вещество запускает "триггерную волну" - цепную реакцию, затрагивающую другие участки клетки, высвобождая там такие же "сигналы".

Но на смерти одной клетки этот процесс не останавливается - он запускается на ее "соседях".

Исследователи подчеркивают, что такая цепная реакция будет до тех пор, пока в организме не закончится "сигнал смерти", то есть до его полной гибели. Скорость этой "триггерной волны" ученые и назвали скоростью клеточной смерти, она составляет 1,8 миллиметра в час.

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