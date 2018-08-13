Через обміління річки у Німеччині знайшли старовинний корабель (відео) [ Редактировать ]
Нова принада для туристів з'явилася в Німеччині. На річці Рейн поблизу міста Клеве через обміління назовні виткнулися рештки корабля, який затонув 123 роки тому.
Це одне з семи суден, що тоді перевозили динаміт з Нідерландів. Через вибух корабель пішов на дно.
Побачити старовинну пам'ятку на берег Рейну приходять і місцеві, і мандрівники.
"Добре, що з'явилася така нагода побачити цей корабель. Ми живемо за 15 кілометрів звідси. Спеціально приїхали, щоб подивитися. Це ж частина історії", - захоплюється Герман, турист з Нідерландів.
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