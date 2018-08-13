Масштабное ДТП под Киевом: три человека погибли [ Редактировать ]
На автодороге Борисполь – Днепр в пределах Киевской области произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей, в котором три человека погибли и еще три пострадали.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 13 августа.
По информации правоохранителей, авария произошла накануне вечером возле села Хоцки. 56-летний водитель автомобиля Dacia Logan, двигаясь в направлении Днепра, при маневре обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.
Вернувшись на свою полосу движения, он допустил столкновение с автомобилем SsangYong, который двигался в попутном направлении. После Dacia снова выехала на противоположную полосу движения, где произошло столкновение еще с двумя автомобилями Daewoo Lanos и ВАЗ 21102.
В результате ДТП 56-летний водитель автомобиля Dacia погиб на месте.
Водитель автомобиля Daewoo Lanos – 55-летний мужчина – и 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии. Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее мы сообщали, что в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами.
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