В воскресенье, 12 августа, на улице Зверинецкой в Киеве снова была зафиксирована кража из квартиры очередного чиновника. На этот раз экономиста из Нацбанка, сообщает "Страна".

Около 20.00, на спецлинию службы 102 поступило сообщение от консьержа о том, что на улице Зверинецкая, 61А, в одной из квартир, где с пятницы отсутствуют хозяева открыта дверь. По прибытии на место следственно-оперативной группы была задокументирована квартирная кража у сотрудника головного офиса Нацбанка.

Замки не были сломаны - дверь открыли отмычками. Домушники унесли коллекцию монет Нацбанка на 26 тысяч гривен, около тысячи долларов и золотые украшения. Никто из соседей ничего не слышал. Возможно домушники действовали по наводке.

По самым скромным подсчетам оперативников, ежедневно в центральном районе столицы обворовывают три-четыре квартиры состоятельных людей, не считая кражи вещей из тамбуров, которые также квалифицируются по ч.3 ст.185 УК Украины - "Квартирная кража".

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