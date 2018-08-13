Кажется, вы только минуту назад беззаботно лежали на пляже. И вот вы уже снова за рабочим столом, а об отпуске напоминают только яркие фотографии и обгоревшая кожа. Авторы книг о рабочей продуктивности рассказали изданию Business Insider, как облегчить начало трудовых будней.

1. Начните пораньше

Чтобы максимально упростить первый рабочий день после отпуска, подготовьтесь заранее. Так советует Линн Тэйлор, автор книги "Как укротить своего офисного тирана". Вечером не откладывайте отход ко сну, а на следующий день пораньше придите в офис. Пока вас никто не отвлекает, вы справитесь с частью работы на день.

2. Не беритесь сразу за множество задач

Не планируйте на этот день много совещаний и дедлайнов. "В идеале в первый день вообще не должно быть никаких встреч, - говорит бизнес-спикер и автор Майкл Керр. - Постарайтесь оставить весь день свободным, чтобы войти в курс дел, но не переутомиться".

Потратьте несколько минут, чтобы распланировать день, сосредоточьтесь на главном и не бойтесь просить помощи.

Если на вас сразу свалилась гора работы, рассортируйте дела во важности. Сначала разберитесь со срочными задачами. Подумайте, что сейчас самое важное для вас, вашего начальника и ваших проектов. Не беритесь за все, что появляется в течение дня. Отказывайтесь от маловажных задач в пользу больших целей.

3. Войдите в курс дел

Прежде чем погружаться в какой-то проект, составьте представление о том, что происходило за ваше отсутствие. Узнайте об основных событиях и переменах. Так будет легче разобраться с рутинной частью работы.

4. Не углубляйтесь в почту

Это не лучший способ потратить время в первый рабочий день. Не путайте разбор входящей почты с продуктивностью. Ответьте только на срочные письма, а потом займитесь другими делами.

5. Напомните команде и клиентам о себе

Тейлор советует вкратце сообщить начальнику и коллегам, над чем вы работаете в этот день. Не вдавайтесь в детали, пока полностью не вошли в курс дела.

Также свяжитесь с главными заказчиками. Напомните им, что вы вернулись и к вам можно обращаться за помощью. Это простейшее правило, но оно производит на клиентов большое впечатление.

6. Заботьтесь о себе

После отпуска так и тянет погрузиться в дела и работать до изнеможения. Но с таким подходом вы не только заработаете стресс, но и, скорее всего, наделаете ошибок. В результате продуктивность не повысится, а снизится.

Обязательно делайте перерывы, разминайтесь и питайтесь правильно. А после работы возвращайтесь к привычному распорядку дня. Ложитесь спать не слишком поздно.

7. Концентрируйтесь на работе

В этот день все будет вас отвлекать: расспросы коллег об отпуске, новости и обновления друзей в соцсетях, которые вы пропустили. Как бы вам ни хотелось наверстать упущенное, не тратьте на это время. Сосредоточьтесь на работе.

Не показывайте всем свои фотографии из отпуска, ведь это тоже вас отвлечет. Да и не стоит хвалиться перед всем офисом. Можете поделиться впечатлениями с наиболее близкими коллегами во время обеда.

8. Вспомните приятные моменты из отпуска

Не забывайте, что вы можете контролировать свои мысли. Не грустите из-за того, что снова приходится работать. Лучше с благодарностью вспомните хорошие моменты отдыха. Постарайтесь растянуть ощущение блаженства, которое возникло в отпуске.

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