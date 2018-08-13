Північна та Південна Кореї проведуть двосторонній саміт [ Редактировать ]
Північна та Південна Кореї проведуть двосторонній саміт на найвищому рівні вже у вересні - про це заявили представники двох держав після переговорів у прикордонному місті Пхан-мунд-жом.
Точну дату зустрічі поки що не призначили, та відомо, що вона відбудеться у Пхеньяні. Участь у ній візьмуть лідери обох країн.
Які саме питання винесуть на саміт - члени делегацій не уточнили.
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