Столичні поліцейські вилучили відео з камер спостереження, які зафіксували пограбування ювелірної крамниці.

Правоохоронці направили речові докази на експертизу, порушили кримінальне провадження і оголосили план-перехоплення.

Напад стався напередодні ввечері біля станції метро "Нивки". Троє невідомих у масках увірвалися до магазину, застрелили охоронця, забрали коштовності та втекли на темно-синьому "Пежо".

Згодом цю автівку поліцейські знайшли спаленою у центрі міста на території гаражного кооперативу. Всередині були коробки з-під прикрас та зброя.