Пограбування ювелірної крамниці: правоохоронці вивчають відео з камер спостереження [ Редактировать ]
Столичні поліцейські вилучили відео з камер спостереження, які зафіксували пограбування ювелірної крамниці.
Правоохоронці направили речові докази на експертизу, порушили кримінальне провадження і оголосили план-перехоплення.
Напад стався напередодні ввечері біля станції метро "Нивки". Троє невідомих у масках увірвалися до магазину, застрелили охоронця, забрали коштовності та втекли на темно-синьому "Пежо".
Згодом цю автівку поліцейські знайшли спаленою у центрі міста на території гаражного кооперативу. Всередині були коробки з-під прикрас та зброя.
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