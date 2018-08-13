Украинская певица Настя Каменских отдыхает в Испании и активно делится снимками с моря на своей странице в Instagram.

Певица не стесняется откровенных нарядов и поз. Так на днях Каменских показала фигуру в бикини и нескольких нарядах.

#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 12 Авг 2018 в 7:32 PDT

Подписчики активно комментируют фото:

Сексуально озабоченная барышня. Может ты не будешь выкладывать такие пошлые фотки дети все таки в Instagram. Настя ты самая самая не обращай внимания на завистников. Нет слов.

Ранее Настя Каменских показала стройную фигуру на отдыхе.