Настя Каменских удивила фанатов снимками в бикини [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских отдыхает в Испании и активно делится снимками с моря на своей странице в Instagram.
Певица не стесняется откровенных нарядов и поз. Так на днях Каменских показала фигуру в бикини и нескольких нарядах.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
Подписчики активно комментируют фото:
Сексуально озабоченная барышня. Может ты не будешь выкладывать такие пошлые фотки дети все таки в Instagram. Настя ты самая самая не обращай внимания на завистников. Нет слов.
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