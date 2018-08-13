В результате ДТП на трассе Киев-Одесса, которое произошло сегодня утром, 13 августа, на участке автодороги в Одесской области, погиб один человек, восемь травмированы. Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", который двигался в направлении г. Одесса, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "МАН", который остановился в крайней левой полосе по ходу движения из-за неисправности.

В результате аварии погиб водитель маршрутки, восемь пассажиров микроавтобуса госпитализированы. Отмечается, что все пассажиры микроавтобуса являются жителями Сумской области, они ехали отдыхать в Одессу.

Сейчас решается вопрос об открытии дела по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. На отрезке дороги, где произошла авария работают правоохранители, движение транспорта обеспечивается в объезд места ДТП.

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Киевом погибли три человека.