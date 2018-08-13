В понедельник, 13 августа, в Киев, на Проспекте Победы 89 а, нашли труп человека. Об этом пишет dtp.kiev.ua.



Предварительно, кто-то выпал из окна, труп лежит под окнами дома, накрыт чёрным пакетом, работает полиция врачи скорой помощи.

Женщина выпала из окна с высоты не менее 12 этажа. Мгновенная смерть от удара об асфальт. Было это самоубийство или несчастный случай, установит следствие.

На месте работает патрульная полиция, "скорая".

Ранее мы писали о том, что под Львовом трупы сутками хранили без холодильника.