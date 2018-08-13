В Киеве посреди улицы нашли труп [ Редактировать ]
В понедельник, 13 августа, в Киев, на Проспекте Победы 89 а, нашли труп человека. Об этом пишет dtp.kiev.ua.
Предварительно, кто-то выпал из окна, труп лежит под окнами дома, накрыт чёрным пакетом, работает полиция врачи скорой помощи.
Женщина выпала из окна с высоты не менее 12 этажа. Мгновенная смерть от удара об асфальт. Было это самоубийство или несчастный случай, установит следствие.
На месте работает патрульная полиция, "скорая".
Ранее мы писали о том, что под Львовом трупы сутками хранили без холодильника.
по теме
В Киеве с балкона выпал голый мужчина (фото)
В воскресенье утром, 12 августа, в Киеве на улице Игоря Турчина, 15 из окна балкона на четвертом этаже выпал мужчина
Мусоровоз оторвал руку работника
Механизм затянул конечность внутрь, потому что мужчина пытался достать выброшенную сумку
В Киеве и Житомире напали на журналистов
В Житомире напали на журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняли в подрыве информационной безопасности Украины
В Киеве мужчина напал на парня с саблей (фото)
В воскресенье, 5 августа, в центре Киева неадекватный мужчина, бегая с саблей по Подолу, напал на прохожего и ранил его
Пробка среди ночи: в Киеве столкнулись сразу четыре авто
В пятницу ночью, 3 августа, в Киеве на проспекте Победы столкнулись сразу четыре машины, кузовы некоторых авто оказались безнадежно искорежены