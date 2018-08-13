В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами [ Редактировать ]
Сегодня, 13 августа, в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров. Об этом сообщает городской голова Роман Марцинкив в Facebook
"Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Случилось это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло", - говорится в сообщении.
Как сообщает Марцинкив, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.
Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс", пытаются найти личность, которая стреляла.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева "Жигули" разбились о Toyota.
по теме
Убийство в ломбарде Киева: опубликовано видео происшествия
В воскресенье, 12 августа, трое налетчиков в Киеве совершили вооруженный налет на ломбард, при этом убив охранника магазина
Успенский пост 2018: календарь питания на каждый день (инфографика)
Успенский пост в 2018 году длится всего две недели: с 14 по 28 августа
Убийство в ломбарде Киева: полиция раскрыла неожиданные факты о нападавших
Грабители ювелирного магазина говорили между собой на иностранном языке и тщательно спланировали свою операцию
Война на Донбассе: ранены трое украинских военных
В зоне боевых действий на Донбассе ранения получили трое военных
У Києві відзначали свято меду до Маковія
Які трави треба збирати для обрядових букетів "маковійчиків" та як виготовляли мед ще тисячу років тому?