В воскресенье, 12 августа, во время отпуска умер известный артист Анатолий Узденский. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, Анатолий умер из-за проблем с сердцем и сосудами. Во время смерти он находился в гостях у родственников.

Анатолий Узденский родился и вырос в Казахстане, учился в театральной студии при Павлодарском драматическом театре. Высшее театральное образование получил в Новосибирске. Начиная с 1982 года и вплоть до 2004, он служил в Новосибирском театре "Старый дом".

В начале 2000 Узденский перебрался в Санкт-Петербург, где почти два года играл в "Театре на Литейном". Также в его исполнении роли в сериалах "Бандитский Петербург-7", разные сезоны сериала "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей".

С 2005 года Анатолий был актером московского театра "Современник". И вот этим летом, когда в "Современнике" начался отпускной период, актер решил проведать родину и уехал в Новосибирск, где и скончался в возрасте 67 лет.

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