Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 августа, во время отпуска умер известный артист Анатолий Узденский. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным, Анатолий умер из-за проблем с сердцем и сосудами. Во время смерти он находился в гостях у родственников.
Анатолий Узденский родился и вырос в Казахстане, учился в театральной студии при Павлодарском драматическом театре. Высшее театральное образование получил в Новосибирске. Начиная с 1982 года и вплоть до 2004, он служил в Новосибирском театре "Старый дом".
В начале 2000 Узденский перебрался в Санкт-Петербург, где почти два года играл в "Театре на Литейном". Также в его исполнении роли в сериалах "Бандитский Петербург-7", разные сезоны сериала "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей".
С 2005 года Анатолий был актером московского театра "Современник". И вот этим летом, когда в "Современнике" начался отпускной период, актер решил проведать родину и уехал в Новосибирск, где и скончался в возрасте 67 лет.
по теме
Умерла знаменитая советская актриса
Известная советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярева ушла из жизни в возрасте 74 лет из-за тяжелой болезни
Александр Исаков умер: где и когда состоится прощание с актером
Звезда сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки" Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Умер актер сериала "Счастливы вместе"
На сороковом году жизни в больнице умер актер театра и кино Александр Исаков
Альпинист взобрался на Эльбрус и умер
На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинист из Австрии
TANA презентовала украиноязычную песню (видео)
Интернациональный проект TANA презентовал украиноязычную песню.