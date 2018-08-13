Невыполнение плана капитальных инвестиций и безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов "Укрзализныци" стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн дополнительно.

Об этом говорится в письме руководителей профильных промышленных ассоциаций, направленном премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

Промышленники отмечают, что за последний год бизнес уже почувствовал негативные последствия повышения стоимости грузовых железнодорожных перевозок. Так, с 31 октября тарифы на грузоперевозки были повышены на 15%, что увеличило расходы грузоотправителей на 6,5 млрд грн в год. А с 19 февраля была изменена процедура определения платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", что привело к резкому росту цен и увеличению затрат бизнеса еще на 6,5 млрд грн в год. То есть за последние 8 месяцев общие расходы грузоотправителей выросли на 30-35%."Но, как оказалось, для государственного монополиста этого было мало, и с 28 июля 2018 года вводятся в действие новые ставки платы за использование собственных вагонов перевозчика ПАО "Укрзализныця" и платы за использование вагонами перевозчика за пределами Украины, за счет чего грузоотправителей ожидают непредусмотренные дополнительные расходы в размере еще почти 1,3 млрд грн в год", - говорится в письме.

Представители ассоциаций назвали обнародование Мининфраструктуры проекта приказа "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов" примером пренебрежительного отношения к отечественным грузоотправителям.

"Если указанный приказ вступит в силу, то в течение 2018 года, с учетом увеличения стоимости пользования собственными вагонами ПАО "Укрзализныця", и предложенного проектом Приказа двукратного увеличения стоимости перевозок порожних вагонов, общий тариф на перевозку в вагонах государственного монополиста для 1-го тарифного класса вырастет более чем на 25%, а стоимость перевозки в собственных вагонах 1-го тарифного класса на 18-22%. В целом предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн в год, что снова дополнительным грузом ляжет на плечи ведущих украинских товаропроизводителей", - подчеркивается в документе.

В то же время в ассоциациях указали, что несмотря на повышение ж/д тарифов и платы за пользование вагонами "Укрзализныци", дефицит локомотивов по разным оценкам составляет от 130 до 150 единиц, что гораздо хуже показателей 2017 года. Сроки доставки грузов увеличены в среднем с 7,8 до 8,9 суток, а по некоторым направлениям (особенно на Львовской железной дороге) "опоздания" увеличиваются на 3-4 суток.

По мнению представителей отечественной промышленности, инвестиционная деятельность "Укрзализныци" оставляет желать лучшего. Так, за 5 месяцев 2018 года освоено лишь 39,6% запланированных на этот период инвестиций (план – 11,2 млрд грн, факт – 4,4 млрд грн). "Мы считаем, что предложение ПАО "Укрзализныця" относительно унификации тарифов на перевозки разных видов грузов является ничем другим, как очередным скрытым повышением стоимости перевозок. Вышеуказанное повышение полностью ляжет на отечественным производителей – пользователей железнодорожными услугами, в первую очередь на предприятия аграрной, горно-металлургической и угольной отрасли, что особо критично в условиях дефицита собственных энергетических ресурсов в Украине. Например, стоимость перевозки энергетического угля вырастет более чем на 600 млн грн без НДС. Отмечаем, что в условиях рынка является недопустимым одномоментное повышение тарифов в два раза! Это открытое злоупотребление монопольным положением, чем и пользуется ПАО "Укрзализныця", - говорится в письме.

Представители промышленности обратились к премьер-министру с просьбой поддержать позицию позицию ведущих отечественных отраслей промышленности относительно введения моратория на повышение стоимости железнодорожных перевозок до момента создания государственного регулятора (НКРТ), а также необходимости утверждения общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные перевозки. Кроме того, руководители промышленных ассоциаций просят Гройсмана дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".