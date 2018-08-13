13 августа средний курс покупки наличного доллара в пунктах обмена валют украинских банках вырос на 7,23 копейки до 27,1483 копейки, по сравнению с предыдущим банковским днем (10 августа).

Средний курс продажи американской валюты также вырос - на 6,52 копейки – до 27,5059 гривны, сообщает "Лiга.Финансы".

Таким образом максимальный курс покупки составил 27,28 гривны, минимальный курс продажи – 27,4 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 8,70 копейки и составляет 30,8403 гривны, средний курс продажи упал на 6,98 копейки до 31,5972 гривны.

Продать евро дороже можно за 31,15 гривны, купить дешевле - за 31,35 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,1 копейки и составляет 3,637 гривны за 10 российских рублей.

Средний курс продажи упал на 5,8 копейки и составляет 4,167 гривны. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 13 августа. Табл.: "Лiга.Финансы"

При этом Национальный банк Украины на 13 августа, ослабил курс гривны до 27,25 гривен за доллар.