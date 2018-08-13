13 августа, в Днепре на улице Космической неизвестные на Mitsubishi Lancer с номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин полмиллиона гривен.

Так, двое мужчин на ВАЗ ездили по торговым точкам и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали выручку в сигаретном ларьке на остановке на Космической и собирались уезжать на следующий адрес, на них было совершено нападение, рассказывает "Информатор".

В результате нападения завязалась драка и в итоге нападающие, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и уехали вниз по Космической.

Водитель ВАЗа бросился догонять Mitsubishi. Но далеко уехать ему не удалось - на парковке, через которую он поехал, ВАЗ столкнулся с "Москвичом".

После ограбления в городе объявили план-перехват, но спустя время его отменили. Автомобиль грабителей пока найти не удалось.

Ранее в центре Киева грабитель вырвал у мужчины сумку, но сломал себе ногу.