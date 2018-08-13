Экономические аналитики допускают, что девальвация турецкой валюты спровоцирует масштабный валютный кризис.

Специалисты уже советуют инвесторам вообще отказаться от вложений в развивающиеся рынки, пишет CNN.

Сами инвесторы обеспокоены тем фактом, что турецкое правительство не предпринимает никаких действий для решения проблемы. Президент Турции отклонил призыв повысить процентные ставки, чтобы попытаться облегчить кризис.

Вместо этого Эрдоган выступил с критикой США, что еще больше усугубило ситуацию на валютных рынках. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы "спасти национальную валюту".

Эксперты уже предупредили, что если стабильность турецкой валюты не будет восстановлена в ближайшее время, эта страна не справится с долговым кризисом без помощи Международного валютного фонда.

Турецкая лира с начала месяца упала на 31% на фоне отказа президента Реджепа Эрдогана выполнить политические требования США, а также в условиях роста напряженности на рынке.

При этом Bloomberg сообщает, что, согласно данным Goldman Sachs Group, индекс американского банка должен успокоить инвесторов рынков развивающихся стран, обеспокоенных возможностью цепной реакции в условиях обострения кризиса в Турции.

Тем временем индекс валют крупных развивающихся стран от MSCI Inc. уже потерял 2% за месяц.

Всего месяц назад, еще до турецкого кризиса, аналитики Bank of America пришли к выводу, что наблюдаемая динамика на мировом фондовом рынке очень похожа на ту, что была перед мировым экономическим кризисом в 1997-1998 годах.

В Украине же курс гривны продолжает падать по отношению к доллару.