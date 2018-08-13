Столичні поліцейські вилучили відео з камер спостереження, які зафіксували пограбування ювелірної крамниці. Напад стався напередодні ввечері біля станції метро "Нивки". Троє невідомих у масках увірвалися до магазину, застрелили охоронця, забрали коштовності та втекли на темно-синьому "Пежо".

Згодом цю автівку поліцейські знайшли спаленою у середмісті на території гаражного кооперативу. Всередині були коробки з-під прикрас та зброя. За попередньою інформацією, збитки склали близько п'яти мільйонів гривень.

"Злочинці готувалися до скоєння цього зухвалого злочину - вони відрахували час, місце, вибрали момент, коли на вулицях не було заторів. Нападники були не українцями, вони спілкувалися іноземною мовою і чітко вони орієнтувалися в магазині, тому що вони зібрали виключно каміння та дорогоцінні виробів з металу", - говорить Віктор Нечитайло, в. о. начальника ГУ НП у Києві.